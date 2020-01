1,7 miljoen sjoggers foar earste útstjoering ‘Jinek’ by RTL4

De earste ôflevering fan de praatsjoo fan Eva Jinek op RTL4 hat goed 1,7 miljoen sjoggers lutsen. Dat is likernôch twa kear safolle as it programma meastal by de publike omrop hie. It is ek mear as har eigen âlde rekôr, dat op 1,4 miljoen stie.

Jinek luts nettsjinsteande it lette tiidstip ek hast krekt safolle sjoggers as it NOS Sjoernaal fan 20.00 oere, dat mei goed 1,8 miljoen sjoggers justerjûn it bêst besjoene programma wie, en hie sels mear sjoggers as The Voice of Holland, dat op in promininte tiid útstjoerd wurdt.

RTL hat hast neat oan it programma feroare. It waard net ûnderbrutsen troch reklameblokken, hja hie it wenstige glês bier op tafel stean en de gasten wiene ek fertroud, lykas korpssjef Erik Akerboom dy’t fertelde oer it geweld tsjin helpferlieners by Aldnij en telefyzjeresinsinte Angela de Jong, dy’t foarútseach nei it nije telefyzjejier.

De publike omrop follet it gat dat Jinek en Jeroen Pauw op de lette jûn op NPO 1 benefterlitte mei de nije praatsjoo Op1. Dy wurdt fan moandei ôf alle wurkdagen troch in oar twatal presintearre.