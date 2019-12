Waarpraatsje: Woansdei drûch

DE JOUWER – It wie tiisdei mei goed 10 graden yn Fryslân in mylde dei, mar mei de sinne foel it, sa as sa faak yn dizze tiid fan it jier, tsjin. Bewolking kin yn de hjerst en winter steech wêze. It waar foar woansdei sjocht der goed út.

Yn ‘e nacht fan tiisdei op woansdei kin it earst noch (wat) reine, mar letter binne der ek inkelde opklearringen. De wyn giet fan it westen nei it súdwesten en is swak, by de kust lâns en boppe de Iselmar matich. It wurdt 4 graden.

Woansdei wikselje bewolking en (wat) sinne inoar ôf. By in matige súdwestewyn wurdt it mei 7 graden wer wat frisser.

Tongersdei en freed binne wer mylde ‘winter’dagen.

Jan Brinksma