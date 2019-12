Waarpraatsje: Unlijich

DE JOUWER – Nei in myld wykein mei in drûge sneon en in foar in part wiete snein, krije wy no in rûzich en wiet etmiel.

Sneintejûn en yn ‘e nacht nei moandei kinne der flinke buien falle, miskien wol mei heil en tonger. De wyn komt út it súdwesten en is matich oant frij krêftich, by de kust lâns en boppe de Iselmar krêftich oant hurd. Yn buien is der kâns op (swiere) wynstjitten. It wurdt 6 graden.

Moandei is de loft foar it grutste part berûn en der kinne op ‘e nij inkelde buien falle. Yn ‘e middei binne der ek wat opklearringen. De wyn giet nei it noardwesten en wurdt matich oant frij krêftich. By de kust lâns stiet in hurde oant stoarmige wyn, mei kâns op swiere wynstjitten. De temperatuer leit om de 7 graden hinne.

De oare dagen fan ‘e wike bliuwt it ritich.

Jan Brinksma