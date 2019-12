Waarpraatsje: Tiisdei earst drûch

DE JOUWER – Nei in ritige en rûzige moandei bliuwt it tiisdei in grut part fan ‘e dei drûch.

Yn ‘e nacht fan moandei op tiisdei binne der inkelde opklearringen. De noardwestewyn wurdt swak oant matich en de temperatuer leit krekt boppe it friespunt.

Tiisdei wikselje bewolking en (wat) sinne inoar ôf. Letter op ‘e dei rekket de loft berûn en yn ‘e rin fan ‘e middei kin it wat storeine. De wyn giet nei it súdwesten en wurdt yn ‘e rin fan ‘e dei frij krêftich oant krêftich, by de kust lâns hurd oant stoarmich mei kâns op (swiere) wynstjitten. It wurdt 7 graden.

Woansdei is wer in ritige dei.

Jan Brinksma