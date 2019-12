Waarpraatsje: Tige mylde tiisdei

DE JOUWER – Nei in skiere, mar foar in grut part drûge, moandei krije wy in hiele mylde tiisdei.

Yn ‘e nacht fan moandei op tiisdei is de loft earst berûn en soe der noch wat rein falle kinne. Der is ek kâns op in bytsje damp. Yn ‘e rin fan ‘e nacht kin it helder wurde, mar hoe let dat barre sil, is lêstich te sizzen. De wyn komt út it súdeasten oant suden en is swak oant matich. It wurdt 7 graden.

Tiisdei skynt de sinne (flink), mar is der ek hege bewolking. Yn ‘e rin fan ‘e middei rekket de loft berûn en yn ‘e jûn set it op in reinen. By in swakke sudewyn wurdt it tusken de 10 en 13 graden.

Woansdei wurdt it ek in kreaze dei, mar it is dan wol wer in stik frisser.

Jan Brinksma