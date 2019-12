Waarpraatsje: Oanhâldend myld en ritich

DE JOUWER – Oan it te mylde en ritige waar komt foarearst gjin ein. De winter is hiel fier fuort.

Yn ‘e nacht fan sneon op snein binne der inkelde opklearringen, mar geandewei de nacht rekket de loft berûn en is der kâns op buien, miskien wol mei heil, tonger en wynstjitten. De wyn komt út it súdwesten en is matich oant frij krêftich, by de kust lâns krêftich oant hurd en letter stoarmich. De temperatuer leit om de 4 graden hinne.

Snein wikselje bewolking en (wat) sinne inoar ôf, mar yn ‘e rin fan ‘e dei falle der wer inkelde buien. De súdwestewyn is matich, by de kust lâns frij krêftich oant krêftich, miskien wol hurd. It wurdt 7 graden.

It bliuwt moandei ek net hielendal drûch. Wy sille boppedat de sinne net folle sjen. By in matige súdwestewyn wurdt it in graad as 7.

Takomme wike wurdt it wat minder wiet, mar it bliuwt myld, bytiden tige myld.

Jan Brinksma