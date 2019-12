Waarpraatsje: Oanhâldend myld en ritich

DE JOUWER – Nei in rûzige freed mei sa út en troch wat rein, sil it ek yn it wykein ritich en oan de mylde kant wêze.

Yn ‘e nacht fan freed op sneon wikselje bewolking en flinke opklearringen inoar ôf. Op guon plakken soe noch in bui falle kinne. De súdwestewyn is matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich oant krêftich. It wurdt 6 graden.

Sneon is de loft foar it grutste part berûn en in bui is net hielendal útsletten. De sudewyn is matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich oant krêftich. De temperatuer leit om de 9 graden hinne.

Snein sil it sa út en troch reine en by in matige westewyn wurdt it in graad as 8. De kâns op sinne is (hiel) lyts.

Takomme wike bliuwt it ritich en oan de mylde kant.

Jan Brinksma