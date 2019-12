Waarpraatsje: Oanhâldend myld

DE JOUWER – Nei in skier mar myld wykein, bliuwt it foarearst ritich. De krystdagen binne grien.

Yn ‘e nacht fan snein op moandei wikselje bewolking en wat opklearringen inoar ôf. Op guon plakken kin der ek noch wat storein falle. De wyn komt út it westen en is swak oant matich, by de kust lâns frij krêftich en letter miskien krêftich. It wurdt 6 graden.

Moandei wikselje (wat) sinne en bewolking inoar ôf. Der kin op ‘e nij op guon plakken wat storein falle. De westewyn is matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich oant krêftich. De temperatuer leit om de 7 graden hinne.

De oare dagen fan ‘e wike is it noch hieltyd oan de mylde kant mei net in soad sinne en sa út en troch wat rein.

Jan Brinksma