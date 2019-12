Waarpraatsje: Net folle feroaring

DE JOUWER – It wie woansdei al mei al noch in hiel kreaze dei, mar it bliuwt foarearst ritich.

Yn ‘e nacht fan woansdei op tongersdei is de loft foar it grutste part berûn en kinne der inkelde buien falle. De matige wyn komt út it suden en de temperatuer leit om de 3 graden hinne.

Tongersdei is de loft op ‘e nij foar it grutste part berûn en kin der noch in bui falle. Letter op ‘e dei is wat sinne wis net útsletten, mar tsjin ‘e jûn rekket de loft wer berûn. De wyn komt út it súdwesten en is matich, by de kust lâns frij krêftich oant krêftich. It wurdt net folle waarmer as 6 graden.

Nei tongersdei bliuwt it ritich. Wintersk waar is alhiel net oan ‘e oarder.

Jan Brinksma