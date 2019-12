Waarpraatsje: Moandei in (soad) sinne

DE JOUWER – It wie in kreas en rêstich wykein mei yn ‘e nachten wat froast. Moandei krije wy in dei mei, nei alle gedachten, in soad sinne.

Yn ‘e nacht fan snein op moandei wurdt it helder. By in matige sude- oant súdwestewyn leit de temperatuer op de measte plakken yn Fryslân krekt ûnder it friespunt. Moandei skynt de sinne hast de hiele dei, al is dat yn dizze tiid fan it jier wol dreech te foarsizzen. De wyn komt út it súdwesten en is matich, by de kust lâns frij krêftich. It wurdt 6 graden.

Op Aldjiersdei bliuwt it ek drûch, mar der is wol minder sinne as moandei.

Jan Brinksma