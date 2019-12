Waarpraatsje: Jierwiksel mei min sicht

DE JOUWER – It waar op dizze lêste dei fan it jier wie in streekrjocht kadootsje. Myld, in soad sinne en hast gjin wyn. Mei de jierwiksel sjocht it waar der hiel oars út.

Aldjiersjûn en yn ‘e nacht nei Nijjiersdei ta is der in grutte kâns op (tige tichte) damp. De wyn komt út rjochtingen tusken it suden en it easten en is swak. De temperatuer leit om it friespunt hinne.

Nijjiersdei is der earst noch in grutte kâns op damp waar. De sinne sjogge wy, nei alle gedachten, hast net. De sudewyn is swak, by de kust lâns matich en de temperatuer leit tusken de 2 en 6 graden.

Warskôging:

Dielnimmers oan it ferkear moatte Aldjiersjûn, yn ‘e nacht nei Nijjiersdei ta en Nijjiersdei rekken hâlde mei min sicht fanwegen (tige swiere) damp. Op guon plakken soe it ek (wat) glêd wurde kinne.

In noflike jierwiksel!

Jan Brinksma