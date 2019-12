Waarpraatsje: Griene krystdagen

DE JOUWER – Nei in ferreinde en skiere tiisdei krije wy twa krystdagen dy’t oan de mylde kant binne. It bliuwt boppedat net hielendal drûch.

Yn ‘e nacht fan tiisdei op woansdei is de loft foar it grutste part berûn en falle der inkelde buien. Sa út en troch kin der in opklearring wêze. De weste- oant noardwestewyn is matich, by de kust lâns frij krêftich. It wurdt 6 graden.

Earste krystdei is der in soad bewolking en op guon plakken kin der in bui falle. Yn ‘e rin fan ‘e dei is der ek wat sinne. De wyn komt út it westen oant noardwesten en is matich. Mei in graad as 8 is it op ‘e nij te myld foar de tiid fan it jier.

Twadde krystdei is it, nei alle gedachten, skier mei in lytse kâns op wat sinne. It bliuwt dan ek net hielendal drûch en by in matige sudewyn is it mei 5 graden dúdlik wat frisser.

Nei de kryst bliuwt it (in bytsje) ritich.

Jan Brinksma

Hiel noflike krystdagen!