Waarpraatsje: Gjin winter

DE JOUWER – Mei de winter wol it noch net slagje. Der is foarearst hielendal gjin sprake fan kâld waar. It bliuwt myld en ritich.

Yn ‘e nacht fan tiisdei op woansdei is de loft berûn en reint it in skoft. De súdwestewyn wurdt matich, by de kust lâns frij krêftich. It wurdt 5 graden.

Woansdei wikselje bewolking en (wat) sinne inoar ôf. It bliuwt it grutste part fan ‘e dei, nei alle gedachten, drûch. De súdwestewyn is matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich. De temperatuer leit om de 7 graden hinne.

De oare dagen fan ‘e wike binne ritich, mei in graad as 6.

Jan Brinksma