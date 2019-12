Waarpraatsje: Gjin grutte feroaring

DE JOUWER – Der komt mar gjin ein oan it (te) mylde waar. Desimber is yn De Bilt hast trije graden waarmer as gewoanwei. Oant yn it nije jier bliuwt it oan de mylde kant.

Yn ‘e nacht fan moandei op tiisdei wikselje bewolking en wat opklearringen inoar ôf. Op guon plakken kin ek in buike falle. Letter yn ‘e nacht rekket de loft berûn. De súdwestewyn is matich. It wurdt 6 graden.

Tiisdei is de loft berûn en reint it sa út en troch. Letter op ‘e dei is der kâns op inkelde buien. De swakke oant matige wyn komt út ferskate rjochtingen en yn ‘e rin fan ‘e dei út it westen. De temperatuer leit om de 8 graden hinne.

De krystdagen binne oan de skiere kant mei sa út en troch wat rein. It bliuwt myld al wurdt it twadde krystdei wol wat frisser.

Jan Brinksma