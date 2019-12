Waarpraatsje: Froast yn ‘e nacht

DE JOUWER – Nei in strieljende freed mei folle mear sinne as ferwachte, krije wy in kâlde nacht en in kreas wykein.

Yn ‘e nacht fan freed op sneon is it helder. De wyn komt út it easten oant súdeasten en is swak, by de kust lâns en boppe de Iselmar matich. De temperatuer leit om de -1 graad hinne.

Sneon skynt de sinne, mar der is ek hege bewolking. Hoefolle oft de sinne krekt skine sil, is dreech te sizzen. De swakke oant matige wyn giet nei it suden oant súdeasten. De temperatuer komt in pear graden boppe it friespunt.

Yn ‘e nacht fan sneon op snein sil it op ‘e nij wat frieze en snein oerdei is der by in swakke oant matige sudewyn, nei alle gedachten, mear sinne as sneon. De temperatuer leit dan krekt boppe it friespunt.

De lêste dagen fan dit jier bliuwe drûch.

Jan Brinksma