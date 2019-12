Waarpraatsje: Freed rein

DE JOUWER – It wie tongersdei foar it grutste part in kreaze dei. Freed sil it in skoft reine.

Yn ‘e nacht fan tongersdei op freed is de loft berûn en reint it sa út en troch. De kâns op wiete snie is yn Fryslân net grut. De wyn komt út it suden oant súdeasten en is matich oant frij krêftich, by de kust lâns krêftich oant hurd. De temperatuer leit inkelde graden boppe it friespunt.

Freed is de loft berûn en kin it sa út en troch reine. Yn ‘e moarntiid komt de swakke oant matige wyn út ferskate rjochtingen. Letter giet de wyn nei it westen en hellet wat oan. It wurdt in graad as 5.

Yn it wykein is it ek ritich en bliuwt it net drûch.

Jan Brinksma