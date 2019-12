Waarpraatsje: Efkes wat kâlder

DE JOUWER – Nei twa hiel kreaze en rêstige krystdagen wurdt it no samar in pear dagen wat kâlder. It kin yn ‘e nachten miskien sels in bytsje frieze.

Yn ‘e nacht fan tongersdei op freed is de loft berûn, mar der is ek kâns op inkelde opklearringen. Op guon plakken soe it wat dampich wurde kinne. De wyn giet nei it easten en is swak oant matich. De temperatuer leit om it friespunt hinne.

Freed is de loft berûn mar wat sinne is net hielendal útsletten. By in swakke oant matige eastewyn wurdt it 4 graden.

Yn it wykein is it drûch mei in tanimmende kâns op (wat) sinne. Yn ‘e nachten kin it wat frieze.

Jan Brinksma