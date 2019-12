Utwreiding subsydzjeregeling IMF

De subsydzjeregeling doarpshûzen fan Doarpswurk wurdt fan 1 jannewaris ôf kombinearre mei it Iepen Mienskipsfûns (IMF). De hjoeddeistige doarpshuzeregeling komt dêrmei te ferfallen en wurdt ferfongen troch in regeling ‘moetingsplakken’. Dêrfoar wurdt in ekstra kategory oant 75.000 euro oan it IMF tafoege.

Fryske inisjatyfnimmers kinne mei de nije kombinearre regeling subsydzje oanfreegje foar moetingsplakken yn it algemien. Neist doarpshuzen soargje nammentlik oare gebouwen yn in wyk of doarp ek foar in plak dêr’t bewenners inoar moetsje. Troch beide regelingen te kombinearjen wurdt it oanfreegjen fan subsydzje in stik makliker.

Deputearre Kramer; “It Iepen Mienskipsfûns en de hjoeddeistige doarpshuzeregeling hawwe beide goed dien oan it ferbetterjen fan de leefberens yn Fryslân. De mienskip hat goede ideeën en wit ús te finen. By de kombinearre regeling kinne oanfregers foar in subsydzje foar moetingsplakken ien oanfraach yntsjinje. Dêrmei wurde inisjatyfnimmers it bêste betsjinne.”

Der wurde yn 2020 trije omgongen foar it oanfreegjen fan subsydzje iepensteld. De earste omgong is fan moandei 13 jannewaris o/m tongersdei 6 febrewaris (17.00 oere). Betingst is dat it projekt in bydrage leveret oan it ferbetterjen fan de leefberens yn wyk, doarp as stêd. Oanfragen kinne sawol by Streekwurk as Doarpswurk yntsjinne wurde.

Sjoch foar mear ynformaasje op www.streekwurk.frl/imf of www.doarpswurk.frl.