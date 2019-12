Universiteit Oldenburch biedt stúdzje Nedersaksysk oan

Oan de Carl von Ossietzky-universiteit yn Oldenburch kin men oer in pear jier Nedersaksysk studearje. No kinne studinten al byfakken yn de streektaal folgje, mar de kommende jierren wurdt der in folsleine stúdzje fan makke.

De kosten wurde droegen troch de dielsteat Nedersaksen, dy’t it Niederdeutsch stypje wol. Perfester Jörg Peters, dy’t no ferantwurdlik is foar it Nedersaksysk, kriget der in lektor en trije dosinten as kollega’s by. It doel is dat hja yn de rin fan 2020 al mei harren wurk begjinne.

It Nedersaksysk, ek wol Nederdútsk of Platdútsk neamd, is in groep streektalen dy’t praat wurde yn in grut gebiet dat in stik fan East-Nederlân en in grut stik fan Noard-Dútslân omfiemet. Beide lannen hawwe it Nedersaksysk erkend as streektaal dy’t hoede en noede wurde moat. Yn Nederlân bestiet gjin stúzje Nedersaksysk. Wol is der oan de Ryksuniversiteit yn Grins in ôfdieling dy’t him dwaande hâldt mei ûndersyk nei it Grinslânsk en kursussen yn dy streektaal. It Grinslânsk is diel fan it Nedersaksysk.