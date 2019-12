Twatalige berne-opfang yn Frjentsjer en op ’e Lemmer

Koartlyn koene wer twa sertifikaten ‘Boartsjendewei in taal derby’ foar twatalich wurkjen yn de berne-opfang útrikt wurde.

Yn Frjentsjer barde dat yn de ôfdielingen berne- en pjutte-opfang fan Het Tweede Thuis. Dêr wurdt al sûnt 2006 neffens it twatalich belied wurke. Sertifikaten jilde trije jier. It wie dan op dizze lokaasjes fan Stichting Kinderopvang Friesland (SKF) ek foar de fjirde kear dat it sertifikaat behelle waard.

Op ’e Lemmer wurdt yn pjutte-opfang ‘De Lemstervaart’ fan de lanlike organisaasje Doomijn sûnt 2017 yn ien groep twatalich wurke. De fisitaasjekommisje wie tige te sprekken oer de twatalige oanpak fan de pedagogysk meiwurksters. Yn it sertifisearringstrajekt krige de pjutte-opfang begelieding fan de SFBO, kennissintrum meartaligens jonge bern. Dat sintrum begeliedt mear as 250 bernedeiferbliuwen en pjuttelokaasjes.