Tusken kryst en âld en nij is it wer tiid foar de Top 2000 a gogo

De NTR pakt ein desimber wer flink út mei de Top 2000 a gogo. Op Earste Krystdei wurdt noch ien kear weromsjoen op de hichtepunten fan de Top 2000 a gogo fan 2018. Op Twadde Krystdei set de Top 2000 a gogo útein mei seis nagelnije ôfleveringen. Yn it Top 2000-kafee wurde dit jier ûnder oare Joop van den Ende, Robert ten Brink, Martijn Fischer, Victor Mids, Danny Vera en Heleen van Royen ferwolkomme.

Al achttjin jier lit de Top 2000 a gogo tusken de krystdagen en âld en nij, seis jûnen efterinoar, syn ljocht skine op de wichtichste list fan NPO Radio 2. De folsleine popskiednis komt foarby. Presintator en gasthear Matthijs van Nieuwkerk ûntfangt ferskate bysûndere gasten yn in brûzjend Top 2000-kafee en syn muzikale stipe Leo Blokhuis djippet alle jierren opmerklike ferhalen út de popskiednis op. Fansels sit de searje fol mei fideoklips, reportaazjes en nijsgjirrige ferhalen.

Utstjoerings:

Best of Top 2000 a gogo: 25 desimber, 20.25 oere, NPO 3

Top 2000 a gogo: 26 t/m 31 desimber, 19.25 oere, NPO 3

Presintaasje: Matthijs van Nieuwkerk en Leo Blokhuis

Oer de Top 2000

De Top 2000 is ien fan de grutste radio- en muzykeveneminten fan Nederlân dêr’t alle jierren sa’n tsien miljoen minsken nei sjogge en harkje. Fans fan de Top 2000 kinne fan no ôf it hert ophelje yn it ynteraktive Top 2000-kafee fia www.top2000onlinecafe.nl. De list mei 2000 nûmers wurdt alle jierren gearstald troch it publyk en is te hearren fan de earste krystdei ôf oant en mei âldjiersdei op NPO Radio 2. Foar mear ynformaasje: nporadio2.nl.