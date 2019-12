Taalûndersiker Marron Fort is ferstoarn

Tiisdei is perfester Marron Curtis Fort ferstoarn. Fort wie in grut part fan syn warber bestean dwaande mei stúdzje nei it Sealterfrysk en it Nedersaksysk. Hy is 81 jier wurden.

Fort is yn 1938 berne yn it Amerikaanske Boston. Hy studearre yn syn heitelân ûnder oaren Skandinavyske talen en Nederlânsk. Letter waard er heechlearaar Dútsk yn New Hampshire.

Yn de jierren santich krige Fort niget oan de lytse talen fan Dútslân en Nederlân. Hy joech faak gastkolleezjes oan de universiteit fan Oldenburch. Yn 1982 ferfear er nei Dútslân. Dêr wurke er oant syn pensjoen yn 2003 as ûndersiker.

Fort is ûnder bekend troch de stavering dy’t er ûntwurpen hat foar it Sealterfrysk, de foarm fan it Frysk dy’t praat wurdt yn de streek Sealterlân. Hy hat yn de jierren tachtich in wurdboek skreaun fan it Sealterfrysk. Yn 2015 brocht er in fernijde ferzje dêrfan út. Fierders hat er in part fan de Bibel oerset yn it “Easterlauwersk Frysk” – in net besteande foarm fan it Frysk dy’t er basearre op it Sealterfrysk. Yn de jierren njoggentich wurke er mei oan de telefyzjerige It oare Fryslân fan Omrop Fryslân, oer it Frysk yn Dútslân. Dêryn praat er mei in ûnwillige Grinslanner oer de Fryske skiednis fan dy syn provinsje.

