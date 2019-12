Spesjale útstjoering Fryske Popawards

De Fryske Popawards wurde dit jier op 20 desimber foar it earst bekend makke yn in spesjale útstjoering fan IepenUp Live yn gearwurking mei Omrop Fryslân. It startskot foar it stimmen foar de Publykspriis wie 13 desimber jûn yn it programma Noardewyn Live.

De Fryske Popawards wurde organisearre troch Friesland Pop en waarden earder útrikt op it Freeze-festival. Dêr foel lykwols ferline jier it doek foar. Friesland Pop is wiis mei it nije poadium foar de awards. Projektlieder Wiebe Kootstra: “Friesland Pop is tige bliid in nije gearwurkingspartner fûn te hawwen yn IepenUp/Omrop Fryslân. IepenUp berikt de doelgroep dy’t Friesland Pop ek foar eagen hat. Omdat wy foar de ferkiezing fan de Publykspriis in sa grut mooglik publyk berikke wolle, fine wy it fantastysk dat sawol Noardewyn Live as de online redaksje fan Omrop Fryslân hjiroan meiwurkje.”

Kategoryen

Trou oan de tradysje wurde dit jier ek yn fjouwer kategoryen prizen útrikt. De Talent Award (foar oanstoarmjend talint), de Bernlef Priis (foar in muzikale act dy’t fan positive ynfloed west hat op de Fryske taal – út te rikken troch deputearre Sietske Poepkes), de Fryske Poppriis (foar de bêste Fryske muzyk en popformaasje yn Fryslân) en de Publykspriis (basearre op de stimmen fan it Fryske publyk).

Stimme op de Publykspriis

Yn it programma Noardewyn Live is freed 13 desimber de ôftraap jûn foar it stimmen foar de Publykspriis. Stimme kin fia omropfryslan.nl/popawards. Foar de Publykspriis binne nominearre: Deepgroves, Atmoran, Psy-fi, Simmerdeis, Into the Grave, Promised Land, Dokk’em Open Air, Sjoerd ensa, Noardewyn Live en 3VOOR12/Friesland.

De útrikking fan de Fryske Popawards 2019 wurdt op freed 20 desimber fan 20.00 oere ôf hâlden yn it kafee fan poppoadium Neushoorn yn Ljouwert en is live online te folgjen fia omropfryslan.nl, de Omrop-app en de Facebookpagina’s fan IepenUP en Omrop Fryslân. De presintaasje is yn hannen fan Willem de Vries en Marianne Klijnstra.