Soargen om finansjele posysje Thialf

Thialf docht it goed as it reedriidhert fan de wrâld foar de topsport en breedtesport, mar stiet der finansjeel min foar. Dit blykt út de earste jiersifers 2018-2019 dy’t koartlyn oan de oandielhâlders presintearre binne. Ut de sifers blykt in tekoart fan hast € 700.000,- dat yn 2019-2020 noch fierder op rinne sil. De grutste oarsaak is it stigjen fan de kosten foar enerzjy. De provinsje Fryslân en de gemeente It Hearrenfean, mei mei-inoar 100% fan de oandielen yn besit, hawwe freed de gemeenteried en provinsjale steaten ynformearre. Thialf sil de kommende moannen oan de slach mei in plan om kosten te ferleegjen en harren ynkomsten te ferheegjen.

Deputearre Sander de Rouwe: “Wy binne grutsk op ús Fryske reedriidtimpel. Mei Thialf en mei de gemeente gean wy oan de slach foar in Thialf mei gouden plakken en swarte sifers.”

Besunigings en in ferbetterplan

De gemeente It Hearrenfean en de provinsje binne yn de gearkomste fan oandielhâlders fan 9 desimber 2019 ynformearre oer it tekoart. De tekoarten fan Thialf binne struktureel, it tekoart fan hast € 700.000,- op in omset fan € 3,6 miljoen yn 2018-2019 sil it folgjende seizoen fierder oprinne ta in tekoart fan € 800.000,-. Foar in slutende begrutting binne yngripende en fundemintele maatregels nedich. Thialf giet oan de slach mei besunigingen foar de koarte termyn en komt yn april 2020 mei in ferbetterplan.

Reedriidhert fan de wrâld

Thialf hat syn besteansrjocht nei ferrin fan jierren wier makke en is in konsept op wrâldnivo. Koartlyn is Thialf noch troch de ISU oanwiisd as ien fan de wrâldwide Centres of Excellence. Dizze toekenning is basearre op de gâns oanwêzige topfoarsjennings en eigen programma’s wêrtroch Hearrenfean ek in kweekfiver is fan ynternasjonaal talint. De kwaliteit fan it iis en de sfear soargen derfoar dat it merk Thialf oant fier oer de Nederlânske grinzen bekend is. Yn 1855 waard de natoeriisbaan Thialf oanlein yn Hearrenfean as ien fan de earste iisklups fan Nederlân. Al fan 1890 ôf waarden der ynternasjonale wedstriden organisearre op dizze bûtenbaan. It nije Thialf waard yn 2016 oplevere. De provinsje Fryslân en de gemeente It Hearrenfean binne mei-inoar eigner fan Thialf.