Slagge jier foar Keramykmuseum Prinsessehôf mei 45.000 besikers

Keramykmuseum Prinsessehôf yn Ljouwert hat in poerbêst jier efter de rêch mei 45.000 besikers. It museum is boppedat nominearre foar de European Museum of the Year Award fanwege de slagge ynrjochting yn 2017.

Yn de tsien jier foar de werynrjochting luts it museum yn trochsneed 32.000 besikers jiers. Besikers kamen dit jier bygelyks foar Sonken Skatten: Geheimen fan de Maritime Siderûte, mei kolleksjes út ûnder oare Singapore en Súd-Korea. NRC neamt de útstalling “indrukwekkend” en besikers jouwe in wurdearring fan in 8,4.

Mear as 29.000 besikers kamen yn 2019 spesjaal foar it Prinsessehôf nei Ljouwert. De measte minsken kombinearren de museumbesite mei in jûnsmiel, in dei winkeljen of in wykeintsje Ljouwert. Mei-inoar joegen se 1,4 miljoen euro út yn de stêd en de regio. Sa’n 5.000 besikers bleaune boppedat ien of ferskate nachten te sliepen. It Prinsessehôf soarge sa foar mear as 9.000 ekstra hoteloernachtings yn Ljouwert. It museum krige in protte media-omtinken en waard yn 500 artikels yn ferskate media neamd, mei in mediawearde fan hast ien miljoen euro.

2020

De útstalling Sonken Skatten is noch oant en mei 28 juny 2020 te sjen. Fan 5 septimber 2020 oant en mei 27 juny 2021 presintearret it Prinsessehôf in útstalling mei grutte hjoeddeiske keunstynstallaasjes, as ferfolch op it súksesfolle In Motion: Ceramic reflections in comtemporary art út 2017. It museum sil dêrneist syn ferline as stedspaleis fan Maria Louise en bertehûs fan de grafikus M.C. Escher dúdliker nei foarren bringe. Boppedat wurde de tún en de teesalon oantrekliker makke foar it publyk. Dêrmei draacht it museum by oan de lanlike sprieding fan toerisme.