Sirkulêr asfalt op nije N381

Moandeitemoarn is om 8.00 oere útein set mei it frezen fan 7,2 km asfalt fan de âlde rydbaan fan de N381 tusken Donkerbroek en Easterwâlde. Dat asfalt wurdt troch Heijmans bewurke en komt yn ‘e maitiid fan 2020 wer folslein op de nije rydbaan werom.



Deputearre Avine Fokkens-Kelder en direkteur regionale projekten fan Heijmans, Johan ter Horst, markearren tegearre dat bysûndere momint. De N381 is de earste Fryske provinsjale dyk, dêr’t al it freesde asfalt, 5.600 ton, op ‘en nij foar deselde nije dyk by brûkt wurdt. Deputearre Fokkens-Kelder: “It is wichtich om yn sirkulariteit by wegeprojekten te ynvestearjen. De N381 is in goed begjin.”

De provinsje set behoarlik op de sirkulêre ekonomy yn. Net allinne omdat it ta ynnovaasjes liedt, lykas de opskaling fan dy asfalt ynnovaasje, mar ek omdat wy Fryslân graach moai en leefber hâlde.

Projekt N381

De N381 is in wichtige ferbiningsdyk tusken Drachten en Drintske grins en is no ek in foarbyld op it mêd fan sirkulariteit en duorsumens yn de asfaltferwurking. Troch yn it opskalen fan asfaltynnovaasjes mei in heech persintaazje op ‘en nij gebrûk.

De dyk tusken Drachten en de Drintske grins is nei in feilige dyk oanpast mei krusings op ûngelikense hichte en soarget foar in bettere berikberens fan de regio. De ferdûbeling fan de N381 tusken Donkerbroek en Easterwâlde is healwei 2020 klear.