Simone Djurrema: Spanning en fariaasje

Kollum

Myn ynstelling hat altyd sa west: as men net krije kin wat men hawwe wol, moat men nimme wat men krije kin. Dat haw ik mear as ien kear wiermeitsje mocht. Ik haw wolris in baantsje hân dat ik sa slim fûn, dat ik by mysels tocht: wat kin ik mysels oandwaan dat net al te sear docht mar dat ik net mear wurkje kin. Want opjaan ear’t ik wat oars hie, dat siet der net yn.

Dan komme je yn Sweden en dan moatte je de taal noch leare. Neat gjin liedersfunksje, dêr’t ik jierren op tawurke hie, mar nimme wat je krije kinne! Jimme witte miskien noch dat it de thússoarch waard. Ik seach der neat net nei út, mar gelokkich makke it omgean mei de minsken alles goed. De earste jierren teminsten. Mar op it lêst die aloan dúdliker bliken dat it net by my past. Ik haw mear fariaasje en soms in bytsje spanning nedich. Je krije dochs wol wat in skuldgefoel as je it nei it sin begjinne te krijen wannear’t immen bygelyks wat brekt en je helpe meie om dy persoan nei it sikehûs te krijen. It libben rûn stadichoan út my wei. Ik sei op it lêst myn wurk mar op.

Fan ’t simmer haw ik yn it kofjehúske wurke, en dêr trof ik in frou dy’t wol wat help yn ’e winkel brûke koe. Dêr mei ik alles ynrjochtsje sa’t ik wol, en wat oan marketing en presintaasje dwaan. Dêr haw ik eartiids ek foar leard, dat dat past my wol. Mar it binne te min oeren.

Dan doch ik der noch wat wurk by as mystery shopper. It kin net út, mar je hawwe dochs wat en it is wol moai wurk. Ik haw al twa kear fergees by Burger King iten en proefriden yn twa Mercedesen en in Miny. By de minygaraazje yn Trollhättan kaam der fansels in frou yn dy’t ik krekt de deis dêrfoar kennen leard hie. Dêr steane je dan… Ik seach al foar my dat se it tsjin in oar yn Mellerud sizze soe:

“Ik kaam Simone tsjin yn Trollhättan, dy soe in Miny keapje.”

“O ja? Ik hearde dat se lêsten by de Mercedesgaraazje wie en nei in pear dagen sei dat se de auto dochs net hoegde. Myn sweager wurket dêr, dy sei it tsjin myn suster en myn suster tocht, ik freegje myn freondinne, want dy wurke dochs mei Simone en se sei dochs altyd dat se nea in nije auto keapje soe?”

Fierder haw ik net sa’n libbene fantasy hear… Mar de frou stie dêr en sei blier:

“Silst ek in Miny keapje?”

“Mja, as it in bytsje meisit wol…”, sei ik mei de mûle fol tosken.

Yn Fryslân hie it al panyk west sûnder fêst wurk. Hoe hiene we dat rêde moatten! No hat it fansels ek wol gefolgen. Wy kinne minder gau trochgean mei de bou fan Ellen har appartemint yn de skuorre. Mar der dûkt hjir ek makliker wer wat oar wurk op as yn Fryslân. Ik waard frege om as begelieder foar in bline frou te wurkjen. It is my bytiden hast te raar. Ik wurd betelle om mei har nei krystmerken te gean, te winkeljen of sels nei de bioskoop! Der giet in wrâld foar my iepen! Ik sit te sjen en sy heart de film en hat in app dêr’t alles yn útlein wurd: wêr’t se binne, oft der ien bliid sjocht of drôvich. Wy geane ek wol te kuierjen. Mar dan binne it noch net genôch oeren yn ’e wike. Ik bin noch net wêr’t ik wêze wol.

It wurdt my dúdlik dat je wol wat gelok hawwe moatte, want op in stuit krige ik in appke fan kunde: oft ik belang hie om op de legere skoalle yn Dals Rostock te wurkjen. As de dingen sa op myn paad komme is it faaks wol goed. Dat se mocht myn telefoannûmer trochjaan. Deselde deis waard ik al belle. Ik tocht: no sille we in ôfspraak planne, want in badjuf is fansels net in skoaljuf. Dan sille we beprate oft it wol geskikt is.

“Kinst moarn ek wurkje?” Ik wist efkes net wat ik sizze soe.

“Jimme witte dat ik badjuf bin en gjin lisinsje haw?”

“Ja, mar we sitte enoarm oan.”

“Wat moat ik dwaan dan?”

“As we gelok hawwe is de klasse-assistint der en hoechst net allinnich te stean, mar as dy ek siik wurdt, kin it wêze datst allinnich foar de klasse stiest.”

No reitsje ik net sa gau yn panyk, ik haw sa faak foar kollega’s ynfallen yn it swimûnderwiis, mar dat is wol efkes wat oars. Ik frege noch mar efkes troch:

“Watfoar lessen moatte se hawwe dan?”

“Moarns hawwe se Sweedsk en wiskunde.”

No, dat liket derop! Ik wie eartiids o sa goed yn wiskunde, mar dêr wit ik hielendal neat mear fan! Boppedat wie dat yn it Nederlânsk. En Sweedske les jaan? Mar ik sei dochs krekt dat yn de thússoarch it libben út my rûn? In bytsje spanning en fariaasje like my dochs wol wat ta? Dat fansels stie ik de oare deis healwei achten op skoalle.

Sa kin it gean yn Sweden!

Simone Djurrema-van der Wal út Garyp wennet sûnt 2015 mei har man en bern yn Mellerud yn Sweden.