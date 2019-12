Reedrydnijs

Nei twa wrâldbekeroerwinningen op rige op de 1500 meter moast Ireen Wüst snein yn Kazachstan tefreden wêze mei sulver. De reedrydkampioene einige yn Nur-Sultan op har favorite ôfstân yn in tiid fan 1.55.88. Dat wie net rap genôch om Ivanie Blondin út Kanada fan it goud ôf te hâlden. Yn 1.55.59 pakte de Kanadeeske har alderearste wrâldbekermedalje op de 1500 meter. Freed wûn se ek al de 5000 meter. Blondin wurdt sûnt ferline jier traind troch de Fryske coach Remmelt Eldering. Brittany Bowe út Amearika einige as tredde op de 1500 meter yn in tiid fan 1.55.96. Jorien ter Mors hie har snein troch sykte weromlutsen foar de 1500 meter. Sneon einige se op in teloarstellend 14de plak by de 500 meter.

Boarne: Omrop Fryslân