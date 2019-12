‘Poetic Potatoes’ kriget Piter Jellespriis foar de Letterkunde

It dichterlik útwikselingsprojekt fan de kulturele haadstêd 2018 Poetic Potatoes hat de Piter Jellespriis foar de Letterkunde wûn. Dat projekt hearde ek by Kulturele Haadstêd 2018 en yn it ramt fan Poetic Potatoes binne fjouwer jier gedichten útwiksele tusken Fryslân en Malta. Dat hat in dichtbondel fan tachtich gedichten opsmiten.

De literêre priis is moandei troch wethâlder Sjoerd Feitsma oan de minsken fan Stichting De Bildtse Aardappelweken jûn. De sjuery bestie út Goffe Jensma, Kirsten van Santen en Coen Peppelenbos.

‘Like simpel as geniaal’

Poetic Potatoes rûn fan 2014 oant 2018. De sjuery skriuwt yn it rapport: “It idee wie like simpel as geniaal. In sek poatierappels út Fryslân, út It Bilt om krekter te wêzen, gie beselskippe fan in gedicht yn oersetting en de ierappels dy’t weromkamen brochten poëzij fan Malta nei Fryslân. It idee hat ek wat grappichs en in ierdsker ûnderwerp foar de poëzij is hast net tinkber en dochs levere dat útgongspunt nijsgjirrige poëzij op.” It projekt mingt talen, ierpelboeren, dichters en nasjonaliteiten trochinoar. Poetic Potatoes lit de wearde en de krêft fan it lokale en fan de eigen kultuer sjen, lit de sjuery witte.

Piter Jellespriis

De Piter Jellespriis giet om de fjouwer jier nei in literêr wurk dat troch de taal of troch de kar foar in bepaald ûnderwerp in relaasje mei Fryslân hat. De winner kriget in oarkonde en in bedrach fan 2.500 euro fan de gemeente Ljouwert.