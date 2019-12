Plysje wol sneldykblokkearders net te hurd oanpakke

De plysje wol de boeren dy’t sneldiken blokkearje net automatysk in boete jaan. In wurdfierder seit tsjin de NOS dat it just gefaarlik foar de rest fan it ferkear wêze kin as de plysje fuort bonnen útskriuwt, Earst prate en de-eskalearje hat prioriteit, seit er, útsein as de feiligens yn ‘e knipe komt.

Boeren hawwe hjoed fannijs rûnom yn Nederlân sneldiken blokkearre mei harren trekkers. De stipe foar de aksjes fan ‘e boeren wurdt stadichoan minder. Minsken dy’t troch de aksjes tsjin it sin mei harren auto stilsteane op ‘e sneldyk easkje fan ‘e plysje yngrypt. De plysje skriuwt op Twitter it folgjende:

De hannelswize falt op, om’t plysje en justysje de wilens oerbekende “blokkear-Friezen”, dy’t yn 2018 de A7 by de Jouwer tichtsetten, hurd oanpakt hat. De groep hâlde doe in bus tsjin mei minsken dy’t yn Dokkum tsjin Swarte Pyt demonstrearje woene. Letter waard buorkundich dat de plysje rekken hâlde mei in oanslach.