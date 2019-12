Plysje pakt te min ynbrekkers op

Hast njoggentich persint fan ‘e ynbrekkerijen yn Nederlân wurdt nea in fertochte fan oppakt. Der binne sels gemeenten dêr’t de ôfrûne trije jier net ien ynbraak oplost is. Dat docht RTL Nieuws te witten.

De plysje is sels net tefreden oer it lege persintaazje oploste saken, mar neffens de plysje is in ferbettering net realistysk. Ynbrekkerijen binne lestige saken foar de plysje en dy hat boppedat gauris oare prioriteiten.