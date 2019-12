Opsletten Katalaanske parlemintsfoarsitster freget omtinken foar finzenissen

De eardere foarsitster fan it Katalaanske parlemint Carme Forcadell seit dat har opsluting ien foardiel hat: dat der no in soad omtinken is foar de omstannichheden fan minsken yn Spaanske finzenissen.

Frou Forcadell sit wilens twa jier efter de traaljes. Hja hat in straf fan alve en in heal jier opsluting krige foar har meiwurking oan it referindum yn 2017 oer ûnôfhinklikens fan Kataloanië.

Neffens frou Forcadell is it libben yn finzenissen nea noflik, mar is it goed dat der troch de opsluting fan wichtige politisy no in soad praat wurdt oer hoe’t it yn finzenissen om en ta giet. Hja seit: “Sûnder oplieding en stipe fan jins âlden kin men samar op it plak bedarje dêr’t ik no sit.”