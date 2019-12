Olaf Vos is de nije streektaalkonsulint fan Grinslân. Lykas syn foargongers sil er him dwaande hâlde mei it befoarderjen fan it gebrûk fan it Grinslânsk.

Oars as it Frysk en Nederlânsk is it Grinslânsk gjin ferplichte fak. Der binne yn Grinslân wol skoallen dy’t der les yn jouwe. Vos sil it besteande lesmateriaal fernije en útwreidzje. Hy sil benammen foar mear digitaal materiaal soargje. Hy wol ek ûndersykje oft skoallen in trochgeande learline opsette kinne, sadat der oer jierren hinne in lesprogramma is dêr’t learlingen harren kennis fan it Grinslânsk hieltyd fierder yn ferbetterje kinne.

Vos sil twa dagen oan ‘e slach as streektaalkonsulint. Dêrneist bliuwt er oan it wurk as learaar wiskunde, oersetter en sjonger. Olaf Vos is bekend as sjonger fan de rapgroep VanDeStraat en earder fan de band Bond tegen Harries. Hy hat fiif jier lang it Grinslanner taalprogramma Grunnegers op RTV Noord presintearre.