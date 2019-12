‘Noordenaars’ lansearret talintprogramma Artist in Space

Noardlike keunstynstellingen bondelje krêften en organisearje projekten om it byldzjend keunsttalint yn it Noarden te stimulearjen.

Noordenaars, it gearwurkingsplatfoarm fan tolve Noard-Nederlânske keunstynstellingen, lansearret it eksperimintele talintprogramma Artist in Space. De keunstynstellingen wurkje gear om nije mooglikheden biede te kinnen oan talintfolle keunstners en keunstprofesjonals. Dêrmei ûndersiket Noordenaars hoe’t dy talinten stimulearre wurde kinne om yn it Noarden te bliuwen om harren karriêre op te bouwen.

It programma jout in grut ferskaat, fariearjend fan keunstopdrachten, wurkperioaden foar keunstners oant masterlessen en treningstrajekten. Noordenaars wol dêrmei in sterke ympuls jaan oan it artistike klimaat yn it Noarden.

Programma oant ein 2020

Yn 2019 binne de earste Artist in Space-projekten úteinset. Sa wie de muzykkoepel yn it Sterrebos yn Grins ôfrûne novimber al in frijplak foar krekt ôfstudearre keunstners, ûndersiket keunstner Simon Niks yn Kolderveen wat kreative ferfeling is, en ûntwikkelen trije jonge makkers in nij wurk foar it LUNA-ljochtkeunstfestival yn Ljouwert.

Yn 2020 sil de rest fan it programma úteinsette. De projekten rinne útinoar fan artistike opdrachten (dêrby wurdt ûnder oare sjoen nei de takomst en betsjutting fan it noardlike lânskip) oant studiopetearen mei (ynter)nasjonaal fierde keunstners, in keunstkamp en residinsjes. Foar in oantal projekten sille yn 2020 iepen oproppen pleatst wurde op de webside en sosjale media, dêr’t keunstners en profesjonals op reagearje kinne.

Op de webside www.noordenaars.nl/artistinspace en de sosjale media fan Noordenaars ferskynt it lêste nijs oer Artist in Space. Ynskriuwe foar de nijsbrief om op ’e hichte te bliuwen, kin ek.

Artist in Space wurdt ûntwikkele en útfierd troch de leden fan Noordenaars: Akademy Minerva, Bierumer School, CBK Emmen, CBK Grins, KiK Kolderveen, Keunsthûs SYB, Media Art Fryslân, Noorderlicht, NP3, Het Resort, SIGN en VHDG. Artist in Space wurdt stipe troch de noardlike oerheden (We the North), Keunstwurk en K&C.