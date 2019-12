Nijjierskuiertocht Beamkroanpaad foar allinnichsteanden op 5 jannewaris

Op sneintemiddei 5 jannewaris organisearret Joyce Boerkoel fan Relaasjebemiddeling IndiviDuo wer in kuiertocht. Alle allinnichsteanden binne wolkom om dêroan mei te dwaan. It is net nedich om earst lid te wurden. Om 12.30 oere wurde de dielnimmers ûntfongen mei in kop kofje of tee. Nei’t de kuierders mei-inoar yn ’e kunde kommen binne, gean se op ’n paad foar in tocht fan tsien kilometer.

Diskear wurdt kuiere yn de boskwachterij Gieten-Borger. De tocht giet oer it strân by it Gasserterfjild, troch dinnebosken dêr’t eartiids keale stodunen wiene en by heide lâns. De rûte rint sels oer it Beamkroanpaad by de toppen fan de beammen del. Sa wurdt de bosk fan in hiele oare kant besjoen. No’t de measte blêden op ’e grûn lizze, jout dat it bêste útsjoch.

By it weromkommen kinne de dielnimmers opwaarmje yn it restaurant en neiprate mei de groep.

Foarôf oanmelde fia www.idividuo.nl/activiteiten sadat der genôch kaarten kocht wurde kinne foar it Beamkroanpaad. Skilje foar mear ynljochtings mei Joyce Boerkoel op 06 – 28633962 of sjoch op ’e webside.