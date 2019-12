Nije tsjinstregeling foar Nederlânsk iepenbier ferfier

Minsken dy’t mei it iepenbier ferfier reizgje, moatte fan snein ôf rekken hâlde mei in nije tsjinstregeling. De ferfierders yn Nederlân hantearje nammentlik in nije tsjinstregeling.

De NS en Arriva feroarje allerhande saken yn de bus- en treinboekjes fan Fryslân. Sa komt der tusken Ljouwert en Zwolle in ekstra trein te riden, dy’t oant acht minuten earder op de bestimming is. Op guon trajekten binne de belbussen fan Arriva ferfongen troch taksybuskes, der feroarje rûtes en tiden. De feroarings binne allegearre werom te finen op de websiden fan de ferfierders.