Nije rige ‘Fan heit nei mem’

Hoe fielt it as heit en mem net mear tegearre binne? Je hieltyd wer jins koffers ynpakke moatte en hinne en wer reizgje moatte tusken twa huzen? Yn in nije rige fan it NTR-berneprogramma Van Vader naar Moeder giet Tatum Dagelet op ’n paad mei bern fan skieden âlden. (Hast) alle ôfleverings rydt se in bern fan de iene âlder nei de oare, en praat se mei harren oer hoe’t it is as jins âlden skieden binne.

Oer Van Vader naar Moeder

Van Vader naar Moeder is makke nei in idee fan Tatum sels. As bern fan skieden âlden wit se wat foar ynfloed in skieding op in bern ha kin. Mei it programma wol se it ûnderwerp besprekberder meitsje troch de bern sels oan it wurd te litten. Yn Van Vader naar Moeder sjocht men hoe’t Tatum op de ‘grutte wikseldei’ (fan heit nei mem of omkeard) mei it bern syn/har kofferke ynpakt en oant sjen seit tsjin de iene âlder en oare leden fan de húshâlding. Dan stappe se yn ’e auto, dêr’t Tatum it bern de kâns jout frijút de praten oer syn/har libben. Dêrby jouwe de bern tips mei oan oare bern fan skieden âlden, én oan de âlden. Om de dei wat op te fleurjen, stopje se ûnderweis om wat aardichs te dwaan. Ien kear oankaam by it hûs fan de oare âlder, bringt Tatum it bern oan de doar ta en nimme se ôfskie.

Seizoen 1 fan Van Vader naar Moeder wie nominearre foar in Rose d’Or yn de kategory Children and Youth.

Utstjoering: fan 12 jannewaris ôf sneins om 18.45 hinne op NPO Zapp

Produsint: Skyhigh TV