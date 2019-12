Nije Fryske Bibeloersetting op kommendewei

Yn 2024 moat der in nije Fryske oersetting fan de Bibel wêze. De besteande oersetting is makke yn 1978 en letter nochris omstavere.

De nije oersetting is in idee fan Lútsen Kooistra, âld-haadredakteur fan it Frysk Deiblêd. Neffens him is de besteande Bibeloersetting ferâldere en binne yn de jierren santich stikken ek ferkeard oerset trochdat teologen de Bibel doe soms oars ynterpretearren.

Ta de oersetters hearre Cor Waringa, dy’t ek in part fan it Frysk lieteboek oerset hat. Hy neamt op Omrop Fryslân gurdle en njirrebrod as foarbyld fan wurden dy’t minsken net mear begripe.

It oersetten kostet 350 tûzen euro. Dêrfan draacht de provinsje in ton by.