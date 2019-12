Nije brêge Wjelsryp iepen foar ferkear

De brêge yn de N384 oer de Frjentsjerter Feart by Wjelsryp is ferfongen. Yn it nije ûntwerp is de trochfearthichte fan 2,40 nei 2,60 meter oanpast. De haadrydbaan is wer beskikber foar it ferkear oer de dyk. Der jildt noch wol in beheining foar de faasje fan fyftich kilometer yn ’e oere omdat der noch ferskate saken dien wurde moatte.

Tongersdei helje grutte kranen de tydlike brêge der wei. Yn it nije jier is de oannimmer noch dwaande mei it oanbringen fan damwanden en it fuort heljen fan de tydlike dyk. Yn de wike fan 27 jannewaris 2020 wurdt de nije fangrail oan beide kanten fan de brêge pleatst. De helte fan de rydbaan is dan ôfset, der steane ferkearsljochten om it ferkear te regeljen. Ein febrewaris is de nije brêge hielendal klear.