Nederlânske âlderein justjes minder iensum wurden

Alde minsken yn Nederlân binne gauris iensum, al jildt dat hjoed de dei foar justjes minder minsken as tweintich jier tebek. Dat docht bliken út ûndersyk fan ‘e frije universiteit te Amsterdam.

Fan ‘e minsken fan fiifenfyftich jier en âlder fielt sa’n tritich persint him iensum. Tweintich jier lyn wie dat in pear persint mear. Undersiker Theo van Tilburg heakket dêr lykwols oan ta: “Omdat er veel meer ouderen zijn, is het in omvang een groeiend probleem.”

Trochdat minsken âlder wurde, bliuwt de oarehelte ek langer yn libben. Dat makket dat minsken no op hegere jierren widner of widdofrou wurde as earen. Boppedat hat de âlderein fan no mear sosjale kontakten. Se hawwe mear oplieding en kinne harren better rêde. Dat is ek wol wichtich, want minsken sjogge harren sibben no wat minder as yn it ferline.

Wat âlder oft minsken wurde, wat mear oft hja mei iensumens te kampjen hawwe. Fan de minsken fan 95 jier en âlder fielt 62 persint him iensum.

De ûndersikers hawwe sûnt 1992 in groep âldeftige minsken folge yn Noard-Hollân, Oerisel en Noard-Brabân. Oft foar Fryslân ferlykbere sifers jilde, is net bekend.

Van Tilburg riedt minsken dy’t harren iensum fiele oan om op kursus te gean. “In een cursus kun je leren hoe je nieuwe contacten kunt aanknopen en bestaande vriendschappen kunt uitbreiden”, seit er.