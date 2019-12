Menno Snel nimt dien as steatssekretaris

Menno Snel giet ôf as steatssekretaris fan finânsjes. Dat hat er woansdeitemiddei yn ‘e Twadde Keamer te witten dien. Fjirtjin dagen ferlyn tsjinne de SP-fraksje in moasje fan wanbetrou tsjin ‘e steatssekretaris yn. Dy krige doe net in mearderheid, mar hjoed sei Snel dat er net oanbliuwe woe as in grut part fan ‘e Keamer him net stipe.

De oarsaak fan ‘e reboelje wie belied fan ‘e belestingtsjinst dat de lêste wiken geregeld yn it nijs west hat. Dy hat minsken op fertinking fan fraude de ôfrûne tsien jier gjin taslach foar it opheinen fan harren bern jûn, al hiene hja dêr wol rjocht op. Der wiene ek âlden dy’t de taslach werombetelje moasten. Snel sei woansdei: “Gewone burgers zijn de dupe geworden van op hol geslagen fraudeaanpak.”

De saak waard slimmer doe’t bliken die dat de belestingtsjinst oan âlden dy’t frege hiene om harren dossier, sadat hja wisten wêr’t se no krekt fan beskuldige waarden, dossiers krigen dy’t foar in grut part ûnlêsber makke wiene. Dêrtroch waarden hja noch neat wizer.

Menno Snel is de tredde bestjoerder út it kabinet-Rutte 3 dy’t opstapt. Yn febrewaris 2018 naam Halbe Zijlstra dien as minister fan útlânske saken nei’t dúdlik wurden wie dat syn útspraken oer moetings mei de Russyske presidint Poetin net wier west hiene. Yn juny 2019 stapte Mark Harbers op as steatssekretaris fan justysje en feiligens, om’t syn ministearje de kriminaliteit ûnder asylsikers te leech foarsteld hie.