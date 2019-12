“Mei-inoar bewege motivearret omraak”

Sûnt maart 2018 is it Beweechteam Waadhoeke yn ’e mande mei it Gebietsteam en de Tsjinst Noardwest-Fryslân úteinset mei it organisearjen fan beweechaktiviteiten foar minsken mei in leech ynkommen. It hjit Mei-inoar Aktyf en wurdt organisearre yn Frjentsjer en Menaam. Der binne twa groepen foarme; hja sporte ien moarn yn ’e wike. It Beweechteam begeliedt dat op dy moarntiden. Natasja en Fransiska, dielnimsters yn Frjentsjer, fertelle deroer.

Wêrom dochsto mei mei Mei-inoar Aktyf?

Natasja: “Ik haw in skoft siik west en haw dêrtroch net wurkje kinnen. Mar oerdei woe ik dochs graach wat dwaan. Ik wurkje no as frijwilliger yn Restaurant De Tille op it GGZ-terrein. Neist myn frijwillgerswurk woe ik wer wat kondysje opbouwe. Allinne sporte fyn ik net sa’n soad oan. Doe’t ik de brief krige fan de Tsjinst Noardwest-Fryslân haw ik my oanmeld. En ik fyn it hiel leuk. Mei-inoar sporte motivearret omraak!”

Fransiska: “Ik haw lêst fan psychyske problemen en it is foar my soms dreech om de dei te begjinnen. Mei-inoar Aktyf start om 10.00 oere en jout my de motivaasje om derút te gean. Ik bin dan efkes yn beweging en tref oare minsken dy’t myn situaasje begripe. It is in leuke groep minsken.”

Wat dogge jim by Mei-inoar Aktyf?

Natasja: “Dat is eins hiel ferskillend. Alle kearen is it wer oars. Wy binne yn ’e kunde kommen mei badminton, folleybal, hânbal, basketbal en boksen. Mar wy dogge ek wol spultsjes. Nei ôfrin, as wy mei-inoar kofjedrinke en wy ûnderling wat prate, hawwe wy it ek wolris oer hoe’t it thús giet. It helpt my om minsken te treffen dy’t yn in selde situaasje sitte. Mei-inoar Akyf biedt minsken mei in leech ynkommen dochs de kâns om te sporten. It helpt jin om sûn te bliuwen en dat fyn ik hiel wichtich.”

Fransiska: “Ik fyn it bewegen fijn, it set jins tinzen efkes op in oar spoar. De ôfwikseling yn de aktiviteiten fyn ik noflik, want it hâldt je skerp.”

Lammert Harkema fan it Beweechteam: “Wy hawwe net allinne oandacht foar sportfeardichheden, mar ek foar feardichheden lykas inisjatyf nimme en gearwurkje. Sa kin meidwaan oan ‘Mei-inoar Aktyf’ helpe om it úthâldingsfermogen, it selsbetrouwen en it sosjale netwurk te fergrutsjen.”