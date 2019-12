Lenie van der Hoorn: de ûnsichtbere winneres fan de Alvestêdetocht

Fan 5 jannewaris ôf binne fjouwer nagelnije ôfleveringen fan it sportskiednisprogramma fan NOS en NTR Andere Tijden Sport te sjen. Falko Zandstra, it sirkwy fan Zandvoort troch de jierren hinne en Feyenoord wint de Europa Cup I yn 1970. Mar de earste ôflevering giet oer Lenie van der Hoorn.

Evert van Benthem wûn de Alvestêdetocht fan 1985. Mar net sa hiel folle letter kaam Lenie van der Hoorn binnen, as earste frou. Net folle sjoernalisten hiene each foar har bûtengewoane prestaasje.

Dochs wie der sprake fan in histoarysk barren. Want it wie foar it earst dat froulju oan de Alvestêdetocht meidwaan mochten. Lenie van der Hoorn, túnkersfrou út Ter Aar en fan bern ôf pasjonearre sporter, is dêrom de earste Alvestêdewinneres ea.

Andere Tijden Sport makket dy ûnsichtbere winneres fan de Alvestêdetocht fan 1985 sichtber. En dêrmei it bysûndere libbensferhaal fan in frou mei in misje.

Presintaasje: Tom Egbers

Utstjoering: snein 5 jannewaris 2020 om 22.10 oere op NPO 1.