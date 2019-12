Kwetsber súkses foar Frysk Museum yn 2019

2019 wie in goed jier foar it Frysk Museum. Mei in ynvestearring fan 1,5 miljoen euro eigen reserves soarge it museum foar 140.000 besikers, wêrûnder 22.000 bern, en 220.000 foarwerpen yn it Kolleksjesintrum Fryslân, 1.500 brûklienen oan Fryske musea en mear as fiif miljoen euro ekonomyske ympekt yn ’e regio. It museum lit sjen dat ynvestearjen wat opsmyt, mar hat dêrmei de beskikbere reserves folslein ynset. Dêrom is it Frysk Museum mei partners yn petear oer nije middels om it nasjonale nivo fan de ôfrûne jierren fêst te hâlden en troch te gean mei it meitsjen fan grutte útstallings.

Mei de reguliere ynkomsten út de provinsjale subsydzje, fûnsen, sponsoaren en publyksopbringsten kin it museum de kolleksje beheare, it gebou ûnderhâlde en mei de programmearring sa’n 80.000 besikers jiers lûke. Troch te ynvestearjen yn de útstallings Rembrandt & Saskia en Wy Wytsingen koe it museum it oantal mei 75% ferheegje. De famyljeútstalling oer Wytsingen (noch oant en mei 15 maart 2020 te sjen) luts it oant no ta al 39.000 besikers en wurdt troch besikbers beoardiele mei in 8,3, wylst NRC fjouwer stjerren útdielde. Begjin dit jier ûntfong Rembrandt & Saskia: Leafde yn de Gouden Iuw ek tige loovjende kritiken en mar leafst 76.000 besikers, wêrfan 54.000 yn 2019. De útstalling reizge nei ôfrin troch nei Gemäldegalerie Alte Meister yn it Museumslandschaft Hessen-Kassel.

Ekonomyske ympekt

Goed 95.000 besikers kamen yn 2019 spesjaal foar it museum nei de regio. Mei-inoar joegen sy dêr fiif miljoen euro út. In tredde fan dy besikers kombinearre de besite mei in oare kulturele aktiviteit. Hja sleaten bygelyks oan by in stedskuier, besochten oare musea en giene nei it Frysk Strjitfestival. Boppedat bleaune 25.000 besikers ien of ferskate nachten te sliepen. It museum soarge sa foar 47.000 oernachtings. Der kamen 11.000 besikers út it bûtenlân en 30.000 Friezen yn it museum. Der waarden 2.750 artikels oer it museum publisearre mei in mienskiplike mediawearde fan 3,5 miljoen euro.

Soarch foar Fryske skatten

It Frysk Museum liende dit jier sa’n 1.500 foarwerpen út oan oare Fryske musea. Sa ferlinge it museum 86 langduorjende brûklienen oan it Frysk Skipfeartmuseum en liende Museum Belvédère achttjin keunstwurken foar de útstalling Frysk. Yn 2019 hat it museum in grut part fan de kolleksje digitalisearre: tachtich persint fan de 220.000 foarwerpen is foarsjoen fan in foto. De hiele kolleksje is no yn it duorsum Kolleksjesintrum Fryslân, it depot fan de provinsjale musea yn Fryslân. It museum hat sa’n 300 m3 oan foarwerpen ûntsammele om dat foarinoar te krijen en it eksterne depot yn Wolvegea is ticht. Yn de útstalling Sammele Wurk en de byhearrende searje Fan Us fan Omrop Fryslân waard mear ynsjoch jûn yn dat proses, en hoe’t it museum keunstwurken en foarwerpen keapet, kriget, (út)lient en restaurearret. It wurk Us Heit fan Éric Van Hove waard yn oktober 2019 ôfmakke en oan de museumkolleksje taheakke. It museum kocht ûnder oare ek in blomstillibben út 1653 fan François de Geest en in seldsume 16e-iuwske glêzen beker mei nammen fan Fryske famyljes.

Saaklike partners

De saaklike freoneklup bestiet út fyftich leden en it museum hat 640 partikuliere freonen dy’t it Frysk Museum finansjeel en moreel stypje. Mienskiplik drage sy jierliks sa’n 100.000 euro by oan bysûndere projekten yn it museum. Der waarden tachtich saaklike eveneminten holden mei 5.500 dielnimmers. BankGiro Lotterij VIP-kaarthâlders mochten fan ’t jier ferskate kearen yntrodusees meinimme nei it museum. It museum ferwolkomme tanksij de aksje mear as 3.000 ekstra besikers. It museum gie ek in gearwurking mei Arriva oan, troch in goedkeap trein- en buskaartsje oan te bieden yn kombinaasje mei in museumkaartsje.