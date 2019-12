Krystmannen drave troch Ljouwert foar earmeljusbern

Sneon draafden yn Ljouwert goed tûzen krystmannen troch de stêd. De saneamde Santarun wurdt stadichoan tradysje: dit jier waard er foar de sânde kear hâlden.

De as krystman ferklaaide dielnimmers draafden treddel kilometer. Nei ôfrin wie der foar harren in feest yn de stêd. Minsken moatte betelje om mei te dwaan. Fierders stekt in lange list fan sponsors jild yn it evenemint. De opbringst is foar de stifting Stoereloer, dy’t fakânsjes foar earmeljusbern organisearret.