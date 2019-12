Kommissaris Brok: “Bern hearre Frysk mei te krijen”

Bern yn Fryslân hearre it Frysk mei te krijen. Dat sei kommissaris fan ‘e kening Arno Brok moandei yn it telefyzjeprogramma It polytburo fan Omrop Fryslân. Dat it der sa min hinne leit mei de kwaliteit fan de lessen Frysk op skoallen is neffens him skande, krekt lykas it gegeven dat alve fan de achttjin Fryske gemeenten minder jild oan kultuer útjouwe as de lanlike trochsneed.

It is net de earste kear dat Brok him tige Frysksinnich uteret. Ferline jier neamde er it “in fûneminteel rjocht” dat Frysktaligen yn Fryslân harren memmetaal prate kinne “en gjin aardichheidsje”. Hy stimde minister fan ynlânske saken Kajsa Ollongren doe mei, dy’t sei: “Iedereen die dat wil moet zich in Fryslân in het Fries kunnen uitdrukken.”

It programmma is hjirûnder te besjen.