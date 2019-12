Keramykmuseum Prinsessehôf nominearre foar Europeeske museumpriis

It nasjonale Keramykmuseum Prinsessehôf yn Ljouwert is nominearre foar de European Museum of the Year Award 2020 fanwege de slagge werynrjochting yn 2017. Oare Nederlânske kânshawwers binne it Anne Frankhûs (Amsterdam), it Tropemuseum (Amsterdam), Teylers Museum (Haarlim) en Bizarium (Sluis).

De priis wurdt takend troch it European Museum Forum, in promininte organisaasje foar de ûntwikkeling fan de iepenbiere kwaliteit fan Europeeske musea. Yn ’e beneaming foar de priis komme nije musea dy’t net âlder binne as trije jier en fêstige musea dy’t yn de lêste trije jier modernisearre of útwreide binne.

It Prinsessehôf waar weriepene nei oanlieding fan syn hûndertste jierdei op 2 desimber 2017 mei de nije fêste presintaasje Van Oost en West, in nije yntree, winkel, teesalon en paleistún.

De winner wurdt op 2 maaie 2020 bekendmakke by de jierlikse konferinsje fan it European Museum Forum yn Cardiff, Wales.