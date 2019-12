Keningspear ferjit Fryske krystwinsk

De Nederlânske kening Willem Alexander en syn sydsulver Máxima hawwe in akkount by Instagram. Dêr hawwe hja tiisdei in kreaze foto fan ‘e húshâlding op set, mei de froulju yn tradisjonele klean fan ‘e Spaanske regio Andalusië, dêr’t hja de krystdagen ferbringe. Yn ‘e Andalusyske stêd Sevilla hawwe de kening en keninginne kunde oaninoar krige. Hja winskje it folts yn ûnderskate talen noflike krystdagen en lok en seine yn it nije jier. Dat dogge hja yn it Nederlânsk, Ingelsk, Spaansk, Papiamintsk en fansels it Frysk. Allinnich is de winsk yn it Frysk allinnich rjochte op it nije jier. De krystwinsk liket fergetten.