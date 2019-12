Junqueras hie it rjocht om yn it Europeesk Parlemint

De Katalaanske politikus Oriol Junqueras hie it rjocht om syn sit yn it Europeesk Parlemint yn te nimmen. Spanje hat him ûnterjocht finzen nommen. Dat hat it Europeeske Gerjochtshôf tongersdei oardiele.

Junqueras wie fise-presidint yn it regear fan Carles Puigdemont, dat yn 2017 it Katalaanske referindum oer ûnôfhinklikens organisesearre hat. Hy waard yn oktober ta in finzenisstraf fan trettjin jier feroardiele.

Neffens de Europeeske rjochter joech it feit dat Junqueras yn maaie demokratysk ta lid fan it Europeesk Parlemint keazen wie, him automatysk parlemintêre ûnskeinberens. Dat wol sizze dat er net ferfolge wurde kin.