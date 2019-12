Jongbaas delstutsen yn Drachten

Oan ‘e kroechstreek yn Drachten is sneintejûn in mantsje fan fyftjin jier raar knoeid. Hy krige in knyft yn it weak fan it liif. Bliedend lei er op ‘e dyk. Underskate sikeweinen setten der fuort op ta om te helpen. Mei grutte skerms waard er út it sicht fan it omsteand laach wei hâlden. Wilens leit er yn it sikehûs en it wiist min.

De stekkerij krige syn beslach op ‘e Súdkaai. De plysje kaam derby en dy krige klappen fan drankswabbers dy’t harren dermei bemuoiden. Ien plysje skipe in joepe oan ‘e holle.

De dieders wiene foarearst poater, mar nei’t de plysje de stekkerij troch de wei fan Burgernet buorkundich makke hie, koene twa oare jongbazen snipt wurde.

De iene is in fjirtjinjierrich mantsje út Drachten, de oaren in fyftjinjierrige opslûpen jonge fan ‘e Gordyk. Dat sokke jonge fintsjes al mei knyften omrinne, koe de plysje net oer út.